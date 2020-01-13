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Yoldan çıkan araç tarlaya savruldu: 5 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Çorlu'nun Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çorlu yönünden Marmaraereğlisi yönüne seyir halinde olan Özkan Güler idaresindeki 39 LP 761 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Defalarca takla attıktan sonra yoldan yaklaşık 40 metre uzaklıkta durabilen araçtaki sürücü Özkan Güler ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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