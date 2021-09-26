İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yoldan çıkıp takla atan motosiklet sürücüsü yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada motosikletli sürücü yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada motosikletli sürücü yaralandı.


Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya S. (43) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, baygın sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan sürücü, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.