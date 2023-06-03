Yolu kapatıp CHP'li belediyeye tepki gösterdiler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir grup vatandaş, mahallelerindeki yolun toz olması ve sağanak yağış sonrası sık sık çökmesi nedeniyle, yolu çöp konteyneriyle trafiğe kapattı. Grup, olay yerine gelen belediye yetkilisinin sorunun çözüleceğine ilişkin söz vermesinin ardından evlerine dağıldı.

Şeyh Sinan Mahallesi Kılıç Sokak'ta daha önce yolda çökme meydana gelmişti. Geçtiğimiz Salı günü de şiddetli sağanak yağış sonrası yolun birkaç noktasında çökme meydana gelmiş, araçlar da yağış esnasında mahsur kalmıştı.

“Belediye yetkilisi gelsin”

Belediye ekipleri tarafından çakıl taşı atılan yolda esnaf ve vatandaş bu kez tozdan dert yandı. Duruma tepki gösteren bir grup vatandaş, yolu çöp konteynerleriyle trafiğe kapatarak, belediye yetkililerinin gelmesini istedi.

Polis trafiği açtı

Bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Trafik polisi yolu trafiğe açarak vatandaşlara kaldırıma çıkmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bir belediye yetkilisinin olay yerine gelip sorunun çözüleceğine ilişkin söz vermesinin ardından yaklaşık 1 saatlik diyalog sonuç buldu. Çalışma başlatılacağı sözünü alan esnaf ve vatandaşlar daha sonra evlerine dağıldı.