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Yolun karşısına geçerken canından oldu

Tekirdağ’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı.

Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, Tekirdağ-Muratlı yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki M.Ö.'ye Muratlı'dan Tekirdağ istikametine gelen 35 AGR 455 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirlerken jandarma ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak kazaya ilişkin inceleme başlattı.


Savcılık incelemesi ardından şahsın cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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