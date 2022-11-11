İhlas Haber Ajansı

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Yüksek gerilim hattı direğinin çevresinde korkutan yangın

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yüksek gerilim hattının geçtiği demir elektrik direğinin çevresinde otlar tutuştu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yüksek gerilim hattının geçtiği demir elektrik direğinin çevresinde otlar tutuştu.


Olay, Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde bulunan Nefes Park'ın karşısındaki boş arazide yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direğinin çevresinde otlar tutuştu. Yoldan geçen Devriye Ekipler Büro ekibi, yangını görüp itfaiyeye haber verdi.


Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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