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Yüksel: “Görevli davulculara bahşiş vermeyin”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede Ramazan ayı boyunca sahur saatlerinde görev yapacak davulcuların bahşiş toplamayacağını açıkladı.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yayımladığı yazılı mesajda,14 mahallede görev yapan Ramazan davulcularının belediye tarafından görevlendirilen ücretli personeller olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:


“Ramazan ayının bereketini ve huzurunu idrak ettiğimiz bugünlerde, geleneksel Ramazan kültürümüzü yaşatmak amacıyla her akşam tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızı sahura kaldırmak üzere davulcu görevlendirdik. Davulcularımızın ücretleri belediyemiz tarafından ödendiğinden, vatandaşlarımızdan bahşiş vermemelerini, görevli personelimizin de bahşiş talep etmemelerini rica ediyoruz.”

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