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Yükümlüler ormanda temizlik yaptı

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma cezası olan yükümlüler ile Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler, Atatürk Ormanı’nda temizlik çalışması yaptı.

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma cezası olan yükümlüler ile Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler, Atatürk Ormanı'nda temizlik çalışması yaptı.


Temiz ve sağlıklı bir çevrenin, bütün canlıların yaşayabilmesi için temel koşul teşkil etmesinden hareketle; yaşam alanlarının, doğanın temiz tutulması, doğaya sahip çıkılması, çevre temizliğinin sağlanması ve doğanın korunması amacıyla Adalet Bakanlığınca “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi” hayata geçirildi.


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Cahit Erdil, Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci, Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Fatma Eflatun, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü Şefi Aylin Karali ve personellerin katılımıyla gerçekleşen çalışma kapsamında; Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma cezası olan yükümlüler ile Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler, Atatürk Ormanı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Yapılan çalışmada sırasında konuşan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cahit Erdil, "Adalet Bakanlığımız tarafından planlanan ve yerelde tüm başsavcılıklarımızın eşlik ettiği 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında ülkemiz genelinde; piknik ve mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde temizlik ve bakım çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Bugün bizler de hep birlikte Tekirdağ Atatürk Ormanı'nın temizlik ve bakım çalışmalarını yerine getireceğiz. Kirli doğa ne insanlara ne de diğer canlılara yaşama imkanı verir temel düşüncesiyle; bizler temiz bir çevre için farkındalık oluşturabilmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

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