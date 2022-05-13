İhlas Haber Ajansı

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Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi Malkara'da yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara-Tekirdağ karayolu üzerinde İ.G yönetimindeki aracı durdurdu. Araç sürücüsünün “FETÖ'ye üye olma” suçundan dosyası olduğu belirlenen şahsı gözaltına alındı.


İlçe Jandarma karakolunda işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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