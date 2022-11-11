Yunanistan'dan yola çıkan gemi Tekirdağ'da karaya oturdu

Yunanistan'dan yola çıkan 190 metrelik yük gemisi Tekirdağ'da karaya oturdu.

Yunanistan'dan hareket ederek Tekirdağ'a seyreden 190 metre uzunluğundaki PANGEO isimli yük gemisi, özel bir limanın önünde karaya oturdu. Karaya oturan gemiye Kurtarma-14 ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye botu ile müdahale çalışması başlatıldı. Yerli ve milli deniz araçları ile yapılan müdahale ile gemi güvenli bölgeye çekilecek. Ekipler geminin karaya oturma nedenini öğrenmek için gemide inceleme başlattı.