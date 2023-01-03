Yunus timlerinden şok uygulama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yunus timleri, suça ve suçlulara yönelik şok uygulama gerçekleştirdi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Çerkezköy-Çorlu Yolu Gümrük önünde yılın ilk günlerinde de suça ve suçlulara gün boyu yaptıkları uygulamalarla vatandaşa güven verdi. Günün farklı saatlerinde şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalarda araçlar tek tek kontrol edildi. Polis ekipleri, muhtemel suçların önüne geçmek ve suça karışmış şahısları yakalamak için şehrin farklı noktalarında şok uygulamalarına devam edecek.