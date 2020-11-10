Yunuslar 1 ayda 34 şüpheliyi yakaladı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) son bir ayda birçok başarılı çalışmaya imza attı.

Yunus polis ekiplerince yapılan son bir aylık çalışmada 2 şüpheli şahıstan 23 adet tarihi eser nitelikli sikke ve obje ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıstan 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 5 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ayrıca 3 şüpheli şahıstan 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Yunus polisleri çalışmalarının devamında 9 şüpheli şahıstan 253 adet (Lyrica) uyuşturucu nitelikli hap, 10 adetanax uyuşturucu nitelikli hap, 17 fişek bonzai olarak adlandırılan Kannabinoid madde, 7 fişek metamfetamin,19 gr. Esrar,4 fişek eroin, 1 adet uyuşturucu kullanmakta kullanılan Bong tabir edilen aparat ele geçirdi.

Basit yaralama, hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, tehdit, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, borçlunun ödeme şartını ihlal suçlarından hakkında yakalama emri bulunan 12 şüpheli şahısta Yunus Polislerince kısa sürede yakalandı.

Alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen 5 sürücü suç unsurları delillerle birlikte gerekli adli işlemler yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Yunus polislerince yapılan son bir aylık çalışmalarda toplamda 34 kişi yakalanmış oldu.