Yusuf Şimşek, Çorluspor 1947'nin teknik direktörü oldu

Grup'ta mücadele eden ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Çorluspor 1947, teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen eski milli oyuncu Yusuf Şimşek ile anlaştı.

Çorluspor 1947 Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayan Yusuf Şimşek, hafta sonu sarı-kırmızılıların Tekirdağspor ile Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu'nda oynayacağı maçta takımının başında olacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Yusuf Gümüş, “Kulübümüz, futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Denizlispor, Bursaspor gibi kulüplerde oynayan, teknik adamlık dönemlerinde ise Antalyaspor, Denizlispor ve Karagümrük gibi takımları çalıştıran tecrübeli teknik adam Yusuf Şimşek ile her konu da anlaşmaya vardı. Sene başında hedefimizi şampiyonluk olarak belirlemiştik. Bu hedeften sapmadan yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Yusuf Şimşek'in de tecrübesi ile bu yolculuğumuza katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.