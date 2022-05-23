‘Yüzen müze' mayın gemisi Tekirdağ'da

'Yüzen müze' TCG Nusret Mayın Gemisi Tekirdağ'a yanaşarak vatandaşların ziyaretine açıldı.

Çanakkale Deniz Savaşının kazanılmasında büyük rol oynayan Nusret Mayın Gemisinin anısına aslına uygun olarak yaptırılan TCG Nusret ve aynı zamanda denizde yüzen müze olarak da bilinen mayın gemisi, gelecek kuşaklarla buluşmaya devam ediyor. Bir önceki ziyaretinde İstanbullu vatandaşlarla buluşan Nusret Mayın Gemisi ardından Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ve sonrasında Süleymanpaşa ilçesinde bir limana yanaştı. Tekirdağ Valisi ve öğrenciler Mayın Gemisini ziyaret ederek, yüzen müzenin içini gezdi.

Öğrenciler gemiye büyük bir ilgi gösterirken, geminin ikinci komutanı tarafından öğrencilere yüzen müze hakkında bilgi verdi.

Gemiyi ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamada bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Nusret Mayın Gemisi her zaman hayırla hatırlayacağımız, çalışanlarını da hayırla yad ettiğimiz bir gemi. Bu gemi birebir tıpkısının aynısı yeniden yapılmış. Gemiyi dolaştığımızda o günün şartlarında bir mayın gemisinde neler vardı, personel böyle bir gemide nasıl yaşıyordu, mayınlar nasıldı bunları öğreniyoruz. Bir defa daha Çanakkale'yi hatırlıyoruz, ecdadımızı hatırlıyoruz, o günleri hatırlıyoruz ve onlara minnetimiz bir defa daha artıyor. Çünkü o gün onlar Çanakkale'yi geçirmez yapmasalardı belki de biz bugün bu kadar rahat bu topraklarda, bu denizlerde bu kadar rahat yaşayamayacaktık” dedi.