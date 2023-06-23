‘Yüzen müze' mayın gemisi Tekirdağ'da

'Yüzen müze' TCG Nusret Mayın Gemisi Tekirdağ'a yanaşarak vatandaşların ziyaretine açıldı.

Çanakkale Deniz Savaşının kazanılmasında büyük rol oynayan Nusret Mayın Gemisinin anısına aslına uygun olarak yaptırılan TCG Nusret ve aynı zamanda denizde yüzen müze olarak da bilinen mayın gemisi, gelecek kuşaklarla buluşmaya devam ediyor. TCG Nusret Mayın Gemisi, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir limana yanaşarak vatandaşların ziyaretine açıldı. Geminin ziyarete açıldığını duyan vatandaşlar ise gemiyi ziyaret etmeye başladı.

Vatandaşlar gemiyi çok beğendiklerini ifade ederek, “Çok güzel. Gemi hakkında anlattılar. Gezdik gördük çok beğendik. Herkese teşekkür ederiz” dediler.