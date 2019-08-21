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Zabıta denetimleri sürüyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusundaki denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusundaki denetimlerini sürdürüyor.


Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif noktalarında tespit edilen cadde ve sokaklardaki yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kaldırım ve yol işgaline sebep olan esnaf ile izinsiz satış yapan seyyar satıcıları uyararak kaldırım işgaline sebep olan tüm eşyalara el konulması işlemlerine devam ediyor. Denetimler kapsamında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri gereği Belediye yetki ve sorumluluk alanında bulunan cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerinde yaya geçişini engelleyecek şekilde seyyar olarak satış yapan şahısların, satışa sunmuş olduğu ürünler müsadere edilerek işlem yapmak üzere muhafaza altına alındı. Ayrıca ışıklı kavşaklar ile halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen şahıslara da gerekli işlemler yapıldı. Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bu doğrultuda halkın sağlık, huzur ve sükunu için uygulama ve denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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