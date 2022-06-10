Zabıta mesleğini bıraktı dondurmacılığa başladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uzun yıllar zabıta memuru olarak görev yapan Zafer Gümüş esnaflığa ilgi duyarak pazarcılığa başladı.

Zafer Gümüş geçtiğimiz hafta tanınmış bir dondurma markasının satış bayiliğini alarak dondurma satışına başladı.

Dondurmacılığa başladı

Gümüş, mesleğe giriş cümlesini şu sözlerle açıkladı; “Bir süre Çerkezköy'de zabıta memuru olarak görev yaptım. Ancak daha bir süredir hayalim esnaflık yapmaktı. Yaz olması nedeniyle havalarında sıcak olması dolayısıyla pazarda dondurma satışı yapan olmadığını düşünerek dondurma işine girdim. Kapalı pazar yerinde belediyenin seyyar satıcılara tahsis ettiği bölümde dondurma dolabımı kurarak satışa başladım. Şu anda satışlarım beklenen gibi olmasa da yine fena değil. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacağını umut ediyorum” dedi.