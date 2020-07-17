Zabıtadan alışveriş merkezinde denetim

Alışveriş merkezinde bulunan işletme ve mağazalarda hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe hususlarında denetimlerde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelere gerekli uyarılarda bulunarak talimatlara uygun olarak çalışan işletmelere de teşekkür ettiler.