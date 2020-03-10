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Zabıtadan örnek davranış

Tekirdağ Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Marmaracık Mahallesinde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.


Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler örnek bir davranışın altına imza attı. Önceki gün Marmaracık Mahallesinde bir cüzdan bulan Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler cüzdanın içindeki kimlik bilgilerinden yola çıkarak aramalara başladı ve kısa sürede Marmaracık Mahallesinde cüzdanını kaybeden gence ulaşarak cüzdanını teslim etti.


Kısa sürede cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan genç Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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