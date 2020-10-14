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Zanlıları yarım saatte yakalandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir otomobilin önünü keserek içindeki 2 kişiyi darp eden 4 zanlı, yarım saat içerisinde yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir otomobilin önünü keserek içindeki 2 kişiyi darp eden 4 zanlı, yarım saat içerisinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde 4 zanlı, Doğan I. ve Erkan I. kardeşlerin bulunduğu 34 ZM 5885 plakalı otomobilin önünü kesti. Doğan ve Erkan kardeşleri otomobilden indiren zanlılar, kesici alet ve sopalarla abi kardeşi yaralayıp olay yerinden kaçtı.



Yarım saatte yakalandılar


Yaralı Doğan I. ve Erkan I. ambulans ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus K., Ercan K., Burak Ö. ve Emre K. isimli 4 zanlıyı yarım saat içerisinde yakalamayı başardı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.



Polise mukavemet göstermişlerdi


Edinilen bilgiye göre yakalanan 4 darp zanlısından 2'sinin daha önceden Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerine mukavemet göstermekten dosyası bulunduğu öğrenildi. Zanlılar, 25 Ağustos günü gerçekleşen bir kavgayı ayırmaya çalışan polise mukavemet gösterdikleri gerekçesi ile de gözaltına alınmışlardı.

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