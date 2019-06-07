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Zara Kiraz Festivali'nde konser verdi

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Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Zara, Tekirdağ'da konser verdi.


Uluslararası Kiraz Festivali Tekirdağ'da görkemli bir şekilde start aldı. Uluslararası Kiraz Festivali'nin ilk gecesinde ünlü sanatçı Zara, hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi Tekirdağ ve ilçeleri başta olmak üzere Edirne, Kırklareli gibi çevre illerden pek çok vatandaş festival alanını doldurdu. Yüzlerce vatandaşın Kiraz Festivali alanına akın etmesi ile konserde adeta adım atılacak yer kalmadı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da sahneye çıkan sanatçı Zara, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatarak birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Ayrıca festival kapsamında Gencer Savaş ve Bandosu da konser verdi.


Konserden sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel sanatçılara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

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