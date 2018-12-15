Zehirlenmeler hijyen eğitimlerini artırdı

Tekirdağ'da kanatlı eti satışı ve toplu tüketim faaliyeti gösteren gıda işyeri temsilcilerine hijyen ve muhafaza koşulları konularında eğitim verildi.

Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca'nın başkanlığında, Çorlu Kaymakamlığı toplantı salonunda Çorlu, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçelerinde kanatlı eti satışı ve toplu tüketim faaliyeti gösteren gıda işyeri temsilcilerine hijyen ve muhafaza koşulları konularında eğitim verildi. Eğitime, kanatlı eti satışı yapan ve toplu tüketime sunan gıda işletmeleri temsilcilerinden oluşan 120 kişi katıldı.

“Hijyene çok önem vermeliyiz”

Toplantının açılış konuşması yapan Sarıkoca, "TÜİK verilerine göre ülkemizde kişi başı yıllık yaklaşık 2,4 milyon ton kanatlı eti üretimi yapılarak, kişi başına 24,8 kilogram tavuk eti tüketilmektedir. Tavuk eti insanımızın beslenmesinde tartışılmaz bir öneme sahip olup, yüzde 30 oranında protein ihtiva etmektedir. Halkımızın hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında bu kadar değerli bir ürünü üretirken, pazarlarken ve tüketirken hijyenine çok önem vermeliyiz. Hijyene ve muhafaza koşullarına gereken önemi veremezsek bozulma sonucu hem üreticimiz hem tüketicilerimiz büyük sıkıntılar yaşayacaktır. Bizler bu sıkıntıları gördük ve bunların yaşanmaması adına sizleri buraya davet ettik. Bildiğiniz üzere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği üretimden sofraya gıda güvenliğini sağlama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığına verilmiştir. Bizler de kontrol görevlilerimiz vasıtasıyla başta risk esaslı olmak üzere, Alo Gıda 174 Şikayet hattımıza gelen şikayetler üzerine de denetimler yaparak halkımızın güvenli gıdaya ulaşımını temin etmeye çalışıyoruz” dedi.

Zehirlenme olayları eğitimleri sıklaştırdı

Sarıkoca "Son zamanlarda gıda kaynaklı zehirlenme vakalarının artması sonucu bu eğitimlerin önemi daha fazla ortaya çıkmıştır. Bugün de gördüğümüz üzere güzel bir katılımla salonu doldurdunuz, sizlerden önemli ricamız biraz sonra yapılacak sunumda değinilecek en sık yapılan hatalar ve mikrobiyal bulaşma sonucu gıdalarda oluşan bozulmalara karşı alınacak önlemler anlatılacaktır. Sizlerden ricamız, başta kanatlı etinin saklama koşulları olmak üzere tüketici talebi doğrultusunda yapılan parçalama işleminde bulaşmayı en aza indirecek önlemleri almanızdır. Tabi ki bunları, işyerinizde gıda ve personel hijyeninin bütün kurallarını layıkıyla uygulayarak sağlamaktasınız. Denetimler, risk esası başta olmak üzere yoğun bir şekilde yapılmakta olup, yapılan resmi kontroller sırasında uzmanlarımızın ve kontrol görevlilerimizin sizlere yaptıkları tavsiyelere uymanız gerekmektedir. Uymadığınız taktirde 5996 sayı Kanun gereği yasal işlemler yapılacaktır" şeklinde konuştu.

"Zehirlenmelerin önüne geçmek zorlaşacaktır"

"Kanatlı ürününde soğuk zincirin kırılmaması kadar izlenebilirliğinin de açıkta dökme olarak satılarak kırılmaması büyük önem arz etmektedir" diyen Sarıkoca, "Yapılacak eğitim ile biz kanatlı eti satıcıları ile toplu tüketime sunan gıda işletmecilerini eğiteceğiz. Sizler de almış olduğunuz eğitimi ürün satarken ve sunarken tüketicimize vermek zorundasınız. Aksi halde gıda zehirlenmelerinin önüne geçmemiz daha da zorlaşacaktır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür eder, sağlıklı üretim ve bereketli kazançlar dilerim" ifadelerini kaydetti.

Bilgilendirme sunumu ile devam eden program katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.