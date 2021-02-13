Zirai atıklar artık doğaya karışmıyor

7 kırsal mahallede 11 nokta ile başlatılan çalışmada, bugün 21 kırsal mahalle ve 30 geri dönüşüm noktasına ulaşılmış durumda.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 kırsal mahallede, tarım arazilerine yakın alanlarda belirlenen noktalara zirai ilaç ambalajlarının atılabilmesi için geri dönüşüm konteynerleri yerleştirildi.

Söz konusu konteynerler ise belediye bütçesinden yeni çöp konteynerleri satın alınması yerine, belediye envanterinde bulunan ancak kullanım ömrünü tamamlamış olan eski çöp konteynerlerinin Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyesinde yenilenmesi ile temin edilerek zirai ilaç ambalajlarının toplanması amacıyla kullanılıyor.

Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 kırsal mahallede bulunan 30 zirai atık konteynerinin düzenli olarak boşaltılarak uygun şekilde bertaraf edildiği ve böylece atıkların doğaya karışarak zarar vermesinin önüne geçildiği belirtildi. Ayrıca kırsal mahallelerde zirai ilaç ambalajlarının geri dönüşümü ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının da düzenli olarak sürdürüldüğü ifade edildi.