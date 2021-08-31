Ziynet Sali Tekirdağ'da göz kamaştırdı

Türk pop müziğinin sevilen ismi Ziynet Sali, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahne aldı. Binlerce kişinin takip ettiği konserde Sali, kıyafeti ile göz kamaştırdı.

Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Ziynet Sali, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Kazak Gölü'nde konser verdi. Konser öncesi binlerce kişi alana akın ederken, zaman zaman trafik de durma noktasına geldi. Göz kamaştıran kırmızı kıyafeti ile sahneye çıkan Sali, birbirinden güzel şarkılarını sevenleri için söyledi.