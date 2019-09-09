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09.09.2019'da 'evet' dediler

Tokat’ın Niksar ilçesinde 09.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 09.09.2019 tarihinde evlenen çiftin nikahını kıyan Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Unutulmaz bir tarih oldu, genç çifte mutluluklar diliyorum" dedi.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 09.09.2019 saat 09.00'da nikah kıydırmak isteyen çiftin isteğini kırmadı.


Evlenmek için özellikle yaz mevsimini seçerek ortak bir yaşama 'evet' diyen çiftler, ayrıca sembol tarihlere de önem veriyorlar. Bu kapsamda 09/09/2019 tarihinde nikahlarını kıydırmak isteyen Şeyda Yıldırım ile Suat Çoban çiftinin isteğini Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan kırmayarak yerine getirdi. Sembol tarihlerden biri olan 09/09/2019 saat 09.00'da çiftin nikah akitlerini gerçekleştiren Belediye Başkanı Özcan, çiftlere ve ailelerine mutluluklar diledi.


Evlilik cüzdanını geline veren Başkan Özcan, evlilik cüzdanlarını gelinlerin daha iyi sakladığını söyledi.

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