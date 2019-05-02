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10 dilde 100 öğrenci konser verdi

Tokat’ta 10 dilde 100 öğrenci yıl sonu etkinliği kapsamında konser verdi.

Tokat'ta 10 dilde 100 öğrenci yıl sonu etkinliği kapsamında konser verdi.


26 Haziran Atatürk Kültür Merkezinde 10 dilde 100 ses koro konseri, Müzik Öğretmeni Ömer Ünsal Çekiç rehberliğinde yapıldı. Karşıyaka Orta Okulu 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda eğitim gören 100 öğrenciden oluşan koro, 10 farklı dilde değişik eserleri seslendirdi. Etkinliklerde farklılıkların zenginlik oluşturduğuna, müziğin evrenselliğine ve birleştirici gücüne vurgu yapıldı. Öğrenciler başta Türkçe olmak üzere İtalyanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça, Lazca, Azerice, Zazaca, Ermenice ve İspanyolca şarkılar seslendirdi. Çocukların eğitim hayatlarında kazanacakları kültürel birikimi önemsediğini ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı,” Çocuklarımızın her zaman desteklenmesi gerekiyor. Burada velilere de çok büyük görevler düşüyor. Çocuklarımız 10 dilde şarkı söylediler. Aslında bu müthiş bir genel kültürdür. 10 farklı dilde şarkı söylediklerine göre çocuklarımız bu gayret ve azimle en az üç dilde öğrenebilirler. Bu hedefimizi öne çıkarmamız gerekiyor” dedi.

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