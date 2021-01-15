10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Tokat'ta 5 bin 600 nüfuslu Yeşilyurt ilçesinde 10 gündür korona virüs vakasına rastlanmadığı bildirildi.

Yeşilyurt Kaymakamlığı internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada korona virüs vaka sayısının 0'a düştüğü açıklandı. Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, tarafından yapılan açıklamada son 10 gündür ilçede pozitif vakaya rastlanmadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “ Kıymetli hemşerilerim son 10 gündür ilçemizde pozitif vaka sayısı sıfır olup bugün itibariyle ilçemiz merkez ve köylerinde aktif hastamız ve karantinası devam eden hastamız bulunmamaktadır. Lütfen tedbirlere uymaya devam edelim. Alınan tüm kararlar bizler için. Bu başarıyı elde etmemizde başrolü oynayan sağlık çalışanlarımıza, polisimize, jandarmamıza, zabıtamıza, filyasyon ekiplerimize, özel güvenlik görevlilerimize ve en önemlisi kurallara uyan Yeşilyurtlu vatandaşlarımıza teşekkür ederim."