Tokat'ta kırsal alanda yaşayan 11 yaşındaki çocuk ayı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Tokat merkeze bağlı Semerci köyünde yaşayan Enes Yıldırım (11) Batmantaş Yaylası'na koyun yaymak için çıktı. Yayla dönüşünde aşırı sis olan bölgeden geçerken ayı saldırısına uğrayan Yıldırım karın bölgesinden ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldırım, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.