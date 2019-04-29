15 Temmuz gazilerine devlet övünç madalyası

Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Övünç Madalyası ile onurlandırılan 15 Temmuz gazileri Hasan Yaşar ile Kürşat Karabulut'a madalyalarını tevdi etti.

Tokat Valiliğinde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası tevdi töreni Vali Ozan Balcı ile il protokolünün katılımı yapıldı. FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da cuntaya karşı direnirken gazi olan Hasan Yaşar (35) ile Kürşat Karabulut (23) için düzenlenen programda konuşma yapan Vali Ozan Balcı, gazilerin milletin birer kahramanı olduğunu söyledi. Vali Balcı, "Bugün insanları rahat ve huzur içinde yaşıyorsa bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyorsa milletimiz hür ve özgür şekilde geleceğin güçlü Türkiye'sinde yaşama umut ve azmini gösteriyorsa bu fedakar insanların canlarını verip şehit, uzuvlarını verip gazi olmalarıdır. Kısacası Türk milleti büyük bir millettir. Dünya'daki sayılı milletlerden birisidir. Devletimiz ve milletimizin yaşaması yarına kalması açısından fedakarlıkları üstün gayretleri asla unutulamaz. Devletin gerçek sahibi milleti için canını kanını veren gözünü kırpmadan devleti için çalışanlara da milletimiz gönlünde kalbinde, kalbinin derinliklerinde müstesna bir yer ayırmıştır” dedi. Vali Balcı konuşmasının ardından Devlet Övünç Madalyasını gazilere tevdi etti. Devlet övünç madalyası tevdi edilen gazilerde dün olduğu gibi bundan sonra da devletin ve milletin yanında olacaklarını belirterek yaşadıkları gururu dile getirdi.