15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in heykeli dikkat çekiyor

Tokat'ta, bir iş yerinin girişinde bulunan 15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir'in heykeli dikkat çekiyor.

Karşıyaka Mahallesinde iş yerinde resim ve heykel yaparak mesleğini yaşatmaya çalışan Bülent Koçak, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptığı çalışması ile ilgi odağı oldu. Yaklaşık 1 yılda çeşitli zaman dilimlerinde çalışan Koçak, kil, çamur malzemesi ile modelleme yaptı. Daha sonra kalıp oluşturarak polyester malzemesi ile döküm yaptı. Çelikten oluşturduğu iskelete döküm yaptığı gövdeyi birleştiren Koçak, ortaya çıkardığı eseri iş yerinde sergilemeye başladı. 3 metre 20 santimetre boyunda elinde tabancası, arkasında Türk Bayrağı bulunan Ömer Halisdemir heykeli görenlerin dikkatini çekiyor.

Koçak, Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz'da en çok etkilendiği kahramanlardan birisi olduğunu belirterek, “Bizden sonraki gelecek gençler ve insanlar kahramanımızı görsünler bilsinler istedim” dedi.

Heykelin önce ana iskeletini çelik malzeme kullanarak oluşturduğunu belirten Koçak, “Kil, çamur malzemesi kullanarak modelleme yaptım. Kalıptan sonra döküm yaptım. Döküm yaptığımız parçaları birleştirerek içine tekrar çelik yapıyoruz. Bu anlamda uzun süren zahmetli bir çalışma oluyor. Polyester ve epoksinin kokusu, kimyasal malzemeler kullandığımızdan zorlu bir süreç yaşandı. Yaklaşık 1 yılda ara ara çalışarak heykeli yaptık” diye konuştu.

Ömer Halisdemir heykelinin oldukça ilgi gördüğünü ifade eden Koçak, “Fotoğraf çekinmek isteyenler oluyor. Özellikle orta yaşlarla, yaşlılar daha çok ilgili. Küçük çocuklar kim olduğunu bilmiyor, asker diye gösteriyorlar. Heykel bir süre iş yerinde kalacak. Ama daha güzel bir yerde sergilenmesini isterim” ifadelerini kullandı.