16 gündür kayıp, arama çalışmaları sürüyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde tek başına yaşayan ve 16 gündür haber alınamayan yaşlı adam için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Niksar'ın Fatih Mahallesi Şehit Mahmut Güler Caddesinde kiracı olarak oturduğu evinden 22 Ağustos Perşembe günü ayrılan 81 yaşındaki İbrahim Türkmen'den 16 gündür haber alınamıyor. Emniyet ekiplerinin ilçe merkezinde yaptıkları aramalara rağmen kayıp şahsa ait bir ize rastlanamazken, arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. AFAD ve polis ekipleri, Türkmen'in evinin çevresinde başlattıkları arama çalışmalarını genişleterek çevredeki kanal boyu ve tarlalarda devam ettirdi.

Arama çalışmalarına katılan kayıp şahıs İbrahim Türkmen'in akrabası Niyazi Kılınç ise herhangi bir bilgileri olmadığını belirterek, “En son kendisini 21 Ağustos tarihinde görmüştüm daha sonra kendisinden haber alamadık başka bir bildiğimiz yok. Ev sahibi de o şekilde söyledi başkada bir bilgimiz yok. Polis ve AFAD ekipleri arama başlattı bende akrabası olduğum için arama çalışmalarına katıldım” dedi.

Olay; Niksar İlçe merkezi Fatih Mahallesi, Şehit Mahmut Güler Caddesinde bir evde kiracı olarak yalnız yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Türkmen, 22 Ağustos Perşembe günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ev sahibi Mustafa Cebecioğulları, kiracısı Türkmen'den haber alamaması üzerine durumu polise bildirdi. Emniyet birimleri tarafından kayıp olarak aranan Türkmen'e ait şu ana kadar bir ize rastlanamazken, arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.