1650 rakımlı tepede kar manzarasının tadını çıkardılar

Tokat'ta 1650 rakımlı yoldan geçen vatandaşlar kar manzarasının tadını çıkarmayı ihmal etmedi.

Tokat-Sivas Karayolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar yağışının ardından ormanlık alanlar beyaza büründü. Vatandaşlar ise kar manzarası için Çamlıbel tepesinde araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çekindi. Şehir merkezine kar yağmaması nedeni ile fotoğraf çekinmek için 50 kilometre yol kat eden üniversiteli iki gençte manzaranın tadını çıkardı. Bol bol hatıra fotoğrafı çekinen vatandaşlar ise şehir merkezine de kar yağmasının beklediklerini söyledi.

Manzaranın tadını çıkarttılar

Yoldan geçerken manzaraya kayıtsız kalamadığını ifade eden Cengiz Akın, Bu manzaranın tadını çıkartabilmek için durduk. Temennimiz tüm bölgesine kar yağması. Şehir merkezine de kar yağmasının bekliyoruz” dedi.

Sivas'tan Tokat'a dönüşte manzarayı izlemeden geçmek istemediklerini ifade eden Şakir Yılmaz, ise manzarayı izlemekten keyif aldığını belirterek, "“Kar atıştırıyor, soğuk yok. Manzara çok güzel tam kartpostallık. Kar sadece bu zirvede var. Hem Tokat hem de Sivas tarafında kar yok. Rakımın yüksek olması nedeni ile buraya kar yağıyor” diye konuştu. Üniversite öğrencileri de manzaranın keyfini çıkarmak için şehir merkezinden Çamlıbel'e geldiklerini kaydetti.