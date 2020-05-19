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19 Mayıs için havalandı, ağaç dallarına takıldı

Tokat’ta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu yapan yamaç paraşütçüsü havalanamadan ağaçlara takıldı.

Tokat'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu yapan yamaç paraşütçüsü havalanamadan ağaçlara takıldı.


Tokat'ta 19 Mayıs kutlamaları Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Çelenk törenin ardından yamaç paraşütü gösterilerinin yapıldığı Gaziosmanpaşa Stadyumuna geçildi. Gıj Gıj tepesinden 7 yamaç paraşütçüsü atlayış gerçekleştirdi. Yamaç paraşütçülerinden Diş Hekimi Gökhan Semiz (43), havalanmak isterken rüzgarın azizliğine uğradı. Paraşütü ağacın dallarına takılan Semiz, yara almadan atlattığı küçük çaplı kazanın ardından tekrar uçmayı denedi. İkinci denemesinde başarılı olan Semiz, GOP Stadyumuna başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 yıldır yamaç paraşütü sporu yaptığını belirten Semiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile sporcu arkadaşları ile bayrak uçuşu gerçekleştirdiklerini söyledi. Yamaç paraşütü sporunda bazen talihsizlikler yaşayabildiklerini ifade eden Semiz, “Tam kalkış anında rüzgar biraz yanlı idi, bırakıverdi. Kanat boşaldı. Aslında düzgün uçuştu ama kanadın ipleri ağaca takıldı. Çok bir sorun olmadı, arkadaşların yardımları ile malzememizi düzelttikten sonra uçuş gerçekleştirdik. Bayrağımızı göklerde dalgalandırdık, çok mutluyuz gururluyuz” diye konuştu.


Öte yandan paramotorla uçuş yapan bir yamaç paraşütçüsü ise Atatürk posterinin olduğu afişle şehir üzerinde tur attı.

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