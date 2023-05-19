19 Mayıs'ta engelli gençlere yoğun ilgi

Tokat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda engelli gençlerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi yoğun ilgi gördü.

Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk heykeline çelenk sunulması ile başlayan törenin ardından onlarca genç kortej yürüyüşü yaptı. Cumhuriyet Meydanından Gaziosmanpaşa Stadyumuna kadar öğrenciler, protokol üyeleri ve gençlerin oluşturduğu bandonun eşliğinde yürüdü. Gaziosmanpaşa Stadyumunda devam eden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda üniversiteli gençler tarafından dev bir bayrak açıldı. Çeşitli spor ve sanatla ilgili aktivitelerin de gerçekleştirildiği etkinliklerde en çok ilgiyi engelli gençler tarafından sahnelenen halk oyunları gösterisi gördü. Gösteri sonrasında vatandaşlar gençlerin performansını alkışladı.