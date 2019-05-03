1919 Kilometre pedal çevirecekler

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun'dan hareket eden bisikletçiler Tokat'ın Niksar ilçesine ulaştı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun'dan hareket eden bisikletçiler, 19 günde 1919 kilometre pedal çevirerek Ankara'ya varmayı planlıyor.

Samsun Valiliğince organize edilen ‘100. Yılda İlk Adım'dan Kurtuluş'a Ata'nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz' Projesi kapsamında Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyesi bisikletçiler, Niksar ilçesine ulaştı. Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Sorumlusu Tanju Subaşı öncülüğündeki bisikletçiler Gençlik Merkezi'ni ardından da Niksar Belediyesi'ni ziyaret ettiler.

Belediye binası önünde zeybek oyunu koreografisi gerçekleştiren bisikletçiler vatandaşların da ilgi odağı oldular.

Subaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında 1919 kilometre pedal çevirerek 17 Mayıs 2019'da Ankara'ya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Niksar bisiklet topluluğunun Reşadiye güzergahında uğurladığı ekip Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Nevşehir şehirlerini pedalladıktan sonra Ankara Eski Meclis'te sona erecek.