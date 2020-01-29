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2 otobüs, 2 şahıs, 568 paket kaçak sigara

Tokat’ta jandarma ekipleri tarafından durdurulan yabancı plakalı 2 ayrı otobüste bulunan yabancı uyruklu 2 ayrı şahısın valizinde yapılan aramada toplam 568 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tokat'ta jandarma ekipleri tarafından durdurulan yabancı plakalı 2 ayrı otobüste bulunan yabancı uyruklu 2 ayrı şahısın valizinde yapılan aramada toplam 568 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yabancı uyruklu şahısların yolcu biçiminde il üzerinden kaçak sigara geçireceği istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler Erbaa ilçe sınırlarında bulunan D-100 karayolu üzerinde yapılan çalışma doğrultusunda İran plakalı oldukları öğrenilen 2 ayrı otobüs durduruldu. Durdurulan otobüslerde yapılan aramada İran Uyruklu 2 şahsın valizlerinden 568 adet kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken, her iki şahsa 27 no'lu ÖTV genel tebliği kapsamında toplam 7 bin 952 lira idari yaptırım cezası uygulandığı bilgisine ulaşıldı.

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