2018-2019 sezonunun futboldaki ilk şampiyonu Yozgatspor oldu

Grup'ta Yozgatspor 1959, Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumunda Turhalspor ile oynadığı 24'üncü hafta müsabakasını 10-0 kazanarak, 2018-2019 sezonunda tüm liglerde gurubunda ilk şampiyon takım olarak adını Play-off'a yazdırdı.

Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumunda Turhalspor ev sahipliğinde gerçekleşen müsabakayı Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü 10-0 kazandı. Hakemin son düdüğü çalmasıyla birlikte yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu, takım oyuncuları, teknik kadro ve yöneticiler şampiyonluklarını Tokat'ta kutladı. Elde ettiği bu şampiyonlukla kariyerindeki 5'inci şampiyonluğu yaşayan Yozgatspor Teknik Direktörü İbrahim Baş, “Ligde birçok aday vardı, ama bunlardan bir tanesi şampiyon olacaktı. İyi çalışan, disiplinli çalışan, her şeyiyle yapılması gerekenleri ortaya sergileyen oldu. Çok mutluyuz, bu çocukların ayaklarına yüreklerine sağlık. Yönetimimizin ayaklarına yüreklerine sağlık. Herkesten Allah razı olsun. Gerçekten iyi mücadele ederek hak ettiğimiz bir şampiyonluğu elde ettik. Bu sezonun ilk şampiyonu olduk” diye konuştu.

Elde edilen şampiyonluğu taraftar ve oyuncularıyla birlikte kutlayan Yozgatspor 1959 FK Kulüp Başkanı Kazım Arslan'da futbolcularını tebrik ederek, “Çok mutluyuz. İlk defa Yozgatspor garantiledi guruplarında şampiyonluğu. Tabi önümüzde ciddi maçlar var, play-off maçları var. İnşallah play-off maçlarında da kazaya gelmeden 3'üncü lige çıkmak istiyoruz. Yozgat süper lig tecrübesi yaşamış bir şehir. Artık buralarda olmaması lazım Yozgat'ın, amatör kümede, balda olmaması lazım. İnşallah play-off'a hazırlanacağız şimdi” şeklinde konuştu.

Müsabaka sonrası kutlamaların bitmesiyle birlikte Yozgat'a dönüş yoluna çıkan takım için Yozgat'ta karşılama ve kutlama hazırlıklarına başlanıldığı öğrenildi.