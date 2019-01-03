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21 ayrı suçtan aranan zanlı adliyeye sekerek girdi

Tokat’ta hakkında 21 ayrı dosyadan yakalama müzekkeresi olan 25 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık adliyeye polislerin kollarında sekerek girdi.

Tokat'ta hakkında 21 ayrı dosyadan yakalama müzekkeresi olan 25 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık adliyeye polislerin kollarında sekerek girdi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta hakkında hırsızlık, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve tehdit suçları olmak üzere 21 dosyadan yakalama müzekkeresi ile 25 yıl,4 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. S (37) iki yıldır aranıyordu. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, evden, iş yerinden ve oto hırsızlığı olaylarına karıştığı tespit edilmiş, sanık İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda yeri tespit edildi. Büyükbeybağı Mahallesinde bulunan metruk bina içerisinde kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan sanık polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Polis aracından tek ayağı üzerine basarak inebilen sanık, polislerin kolları arasında adliye binasına seke seke girdi. Adliye çıkışında da sekerek yürüyen sanığın kaçarken ayağını burktuğu öğrenildi. S.S polis ekipleri tarafından Çamlıbel T Tipi Cezaevine götürüldü.

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