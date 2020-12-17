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3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı

Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşık bir aydır silah kaçakçılarına yönelik yaptıkları takip sonrasında operasyon düzenledi. Tokat'ın Artova, Zile ilçeleri ile Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen adreslere eşzamanlı baskın yapıldı. 138 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 16 adet av tüfeği, 9 adet kurusıkı tabanca, 543 adet tabanca mermisi ile 12 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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