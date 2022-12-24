30 metreden baraj yatağına uçan otomobil sabah fark edildi: 1 ölü

Tokat'ta gece meydana gelen kaza sabah saatlerinde fark edildi. Kazada, virajı alamayarak baraj yatağına yuvarlanan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat'ın Almus ilçesi Çevreli beldesinin 2. kilometresinde meydana geldi. Muammer İçer (52) idaresindeki 41 AKE 189 plakalı otomobil gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil yaklaşık 30 metre yükseklikten baraj yatağana uçtu. Yakınlarından haber alamayanlar çevrede arama yaptı. Sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş kaza yapan otomobili fark ederek ihbarda bulundu. Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Muammer İçer'in (52) İstanbul'dan Tokat'a bir yakının cenazesine geldiği öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, 00.57 saatlerinde otomobilin PTS kayıtlarından geçtiğinin görüldüğünü, muhtemelen 5 dakika sonra kaza yapmış olduğunu değerlendirdiklerini söyledi. Şahsın otomobille virajı alamayarak uçurama düşmüş olduğunu ifade eden Kaymakam Seyhan, “Sabah saatlerinde yoldan geçenler kaza yapan aracı görerek ihbar etmiş. Ekiplerimiz olaya müdahale etti. Cenaze araçtan çıkartılarak hastaneye götürüldü. Yakınlarının başı sağ olsun” dedi.

Cenaze yakınlarından Hüseyin Yücel ise yolların keskin virajlı olması nedeni ile birçok kazanın yaşandığını söyledi. Başka kazaların yaşanmaması için Almus Barajı üzerine köprü yapılmasını istediklerini belirten Yücel, bu anlamda yetkililerden duyarlılık beklediklerini ifade etti.