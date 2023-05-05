İhlas Haber Ajansı

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34 arı kovanını çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Tokat’ta 34 adet arı kovanını çalan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Tokat'ta 34 adet arı kovanını çalan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.


Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde Niksar ilçesi Kümbetli köyünde İ.Y'ye ait 34 adet arı kovanının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda kovanları çaldığı belirlenen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. 34 arı kovanı sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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