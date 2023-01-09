37 yıllık yeraltı çarşısı yeniden hayat bulacak

Eski Tokat Belediye Başkanı Hüdai Sayıbaş'ın belediye başkanlığı döneminde 1985 yılında açılan kentin en eski alışveriş merkezlerinden Yeraltı Çarşısının eski canlılığını kazanması için start verildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2 bin 500 metrekarelik fiziki alanda yaklaşık bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip olan çarşının yenileceğini söyledi. Çarşının yapıldığı günden bugüne çok kısıtlı tadilatlar gördüğünü belirten Başkan Eroğlu, “Gerek esnafımızdan bize gelen talepler gerek kendi yaptığımız teşhisler, gerekse halkımızdan gelen istekler sonucunda çarşımızla ilgili bir farklılığa, bir rehabilitasyon sürecine sokmaya, restorasyon yapmaya ihtiyaç duyduk. Ve bu noktada bundan birkaç ay önce bir proje çizdirerek yapılan ihale sonucu çok kısa sürede rehabilitasyonuna başlıyoruz. Çarşımızı yeniden Tokat'ın sembolü olan bu noktada yeniliyoruz. Böylece 60 dükkandan oluşan Yeraltı Çarşımız 39 dükkana düşecek. Farklı farklı metrekarelerde dükkanlar yapıyoruz. 15 metrekarelik, 23 metrekarelik, 39 metrekarelik dükkanlar olacak. Bunun dışında yine 2 tane büyük dükkan yaparak belki marketler veya kafeteryalar veya restoranlar gelmesiyle ilgili de böylece bir çalışma yaparak çarşımıza başkaca hareket de oluşturmak istiyoruz. Bu güzel çarşımız inanıyorum ki Tokat ticaretinde yine eskisi gibi atardamarlardan birisi olacaktır” dedi.

"Yürüyen merdivenler farklılık oluşturacak"

Başkan Eroğlu, ayrıca çarşıya insanların rahat bir şekilde girip çıkabilmeleri için yürüyen merdiven koyacaklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımız dükkanlar çok modern yapısıyla farklı bir mekana geldiklerini görecekler. Yürüyen merdivenler farklılık oluşturacak. Çok harika bir projeyi oluşturduk, ihalesini yaptık. Tokatlı hemşehrilerimize yeniden kazandırmış oluyoruz. 1 yıl sürecek ve yılsonu gibi çalışmamızı bitirmiş olacağız. Esnaflarımız dükkanlarını boşaltmış olacaklar, onlara ikame yerler sağlayacağız bu zaman zarfında. Bu güzel çalışma başta hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz” diye konuştu