İhlas Haber Ajansı

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4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Tokat’ın da aralarında bulunduğu 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tokat'ın da aralarında bulunduğu 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, Kayseri, Tekirdağ ve Tokat'ın Turhal ilçesinde olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 2 kilo 636,52 gram bonzai, 45 gram esrar ve 70 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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