447 yıllık cami ibadete açıldı

Tokat'ta Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden olan 447 yıllık Ali Paşa Camii, 14 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ibadete açıldı.

Sultan 2. Selim zamanında Ali Paşa tarafından 1572 yılında yaptırılan Ali Paşa Camii, Tokat Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 3 milyon 400 bin TL'ye ihale edilerek restore ettirildi. Caminin eskiyen kurşun kaplama kubbeleri başta olmak üzere iç ve dış cephesi restore edildi. Caminin uzun yıllar kirlenen iç ve dış cephe duvarları ise özel bir temizleme tekniği olan mikro kumlama yöntemiyle temizlendi. Restorasyon çalışmaları sırasında yağlı boya ile kaplı ahşap mahfilin üzerindeki boya temizlenerek, 16'ncı yüzyıldan kalma ahşap üstü kalem işlemesi eser ortaya çıkarıldı.

447 yıllık Ali Paşa Camii düzenlenen törenle 14 ay sonra tekrar ibadete açıldı. Kur'an tilavetinin ardından Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan, Tokat Valisi Ozan Balcı birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından dua okunarak cuma namazına geçildi. Vali Balcı, tarihi bir caminin restore edilerek tekrar ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Caminin aslına sadık kalınarak restore edildiğini ifade eden Vali Balcı, "Restorasyon için 3 milyon 400 bin lira harcandı. Para çok önemli değil, önemli olan bu eserin ayakta kalması. Yaklaşık 1.5 yılda restorasyon tamamlandı. Ali Paşa Camii bir sanat eseri, anlatılmaz yaşanır, camiye girip görmek lazım" diye konuştu.

Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ise, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1998 yılında yapılan onarım çalışmalarının ardından 19 yıl sonra camide kapsamlı bir restorasyon çalışması yapıldığını kaydetti. Cami ile birlikte 16. yüzyılda yapılan caminin avlu kısmındaki Ali Paşa'nın hanımı ve oğlu ile kendisinin kabirlerinin olduğu türbenin de restore edildiğini ifade eden Kılıç, ayrıca cami tuvaletlerinin de yenilendiğini söyledi.