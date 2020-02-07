İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

470 paket sigaraya 6 bin 580 lira ceza

Tokat’ın Erbaa ilçesi D-100 Karayolunda durdurulan bir otobüsün bagajında, valize gizlenmiş 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesi D-100 Karayolunda durdurulan bir otobüsün bagajında, valize gizlenmiş 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesinde D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Ekipler yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, İran uyruklu olduğu öğrenilen bir şahsa ait valizde gizlenmiş vaziyette toplam 470 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu şahsa 27 nolu ÖTV genel tebliği kapsamında 6 bin 580 lira idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.