5 bin yıllık tarihin izlerini taşıyor, Tokat turizmine kazandırılacak

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Helenistik dönemin tapınak merkezi olarak bilinen Komana Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Tokat Niksar kara yolu Yeşilırmak nehri yanında bulunan 5 bin yıllık tarihe ışık tutacak kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kazı sürecinden büyük bir heyecan duyduğunu söyledi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na kazı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

“Tokat'ın tarihi açısından büyük bir önem taşıyan kazıya şahitlik etmiş oluyoruz”

Komana kazılarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Vali Hatipoğlu, “Her geçen gün yeni buluntular ortaya çıkıyor ve heyecan içerisindeyiz. Yaklaşık 5 bin yıllık bir tarihin izlerini taşıyan bölgede Tokat'ın tarihi açısından büyük bir önem taşıyan kazıya şahitlik etmiş oluyoruz. Komana Kenti'nin tamamen tüm varlığıyla ortaya çıkması yine bu bölgede bulunun Gümenek Millet Bahçesi ile birlikte bir bütün halinde Tokat turizmine ve tarihine de katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki süreç içerisinde burayla ilgili Sayın Belediye Başkanımızla birlikte bazı planlamalar içerisinde bulunacağız. Hem kazı alanının gezilebilir hale getirilmesi hem ortaya çıkan eserlerin orada yine kısmı olarak teşhir edilmesi bizim bölge turizmimize ve bölge insanımıza önemli hizmetlerimizden birisi olacak” dedi.

“3. yüzyılda Komana'daki sosyal, ekonomik ve askeri yapının anlaşılmasında büyük katkı sağlayacaktır”

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, Komana Antik Kenti'nde Roma dönemine dair önemli verilere ulaşıldığını söyledi. Bu yıl devam eden kazı çalışmalarında sokak dokusu ve konutlar, büyük bazilika planlı büyük bir yapı, askere ait olduğu düşünülen yangın geçirmiş bir evin ortaya çıkarıldığını kaydeden Prof. Dr. Erciyas, “Yangın geçirmiş evden elde edilen veriler 3. yüzyılda Komana'daki sosyal, ekonomik ve askeri yapının anlaşılmasında büyük katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.