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5 metrelik ihmal: 2 genç yaralandı

Tokat’ta Gaziosmanpaşa Stadyumu önündeki yaya geçidine 5 metre uzaktan karşıya geçmek isteyen 2 genç, hafif ticari aracın kendilerine çarpması sonucu yaralandı.

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Stadyumu önündeki yaya geçidine 5 metre uzaktan karşıya geçmek isteyen 2 genç, hafif ticari aracın kendilerine çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan stadyum önündeki yaya geçidine 5 metre uzaklıkta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre İ.G. ve arkadaşı Z.Ö., saat 16.30 sularında Tokatspor–Serik Belediyespor maçı bitiminde yoğun olan stadyum önünde yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidi yerine 5 metre uzaklıktaki refüjü kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen ikili, iddiaya göre yolcu midibüsünün önünden yola çıktı. Bu esnada H.A. (55) idaresindeki 58 BK 163 plakalı hafif ticari araç, önlerine çıkan ve 17 yaşlarında oldukları öğrenilen genç kızlara çarptı. Kazanın etkisiyle önce aracın camına çarpan ardından da yola savrulan genç kızlar, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yakındaki hastanelere kaldırıldı.


Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

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