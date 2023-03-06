6 asırlık Deveciler hanı butik otele dönüştürülüyor

Tokat'ta 6 asırlık Deveciler Hanı, butik otele dönüştürülerek turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu'da İpek Yolu güzergahında bulunan kervansarayların şehir içi uygulamalarına örnek teşkil eden Tokat Deveciler Hanı farklı bir kimliğe büründü. Yaklaşık 600 yıllık Deveciler Hanı, butik otele dönüştürülerek turizme kazandırılması için çalışmalara start verildi. Bir süre konservatuvar olarak hizmet veren handa bulunan odalara ısınma, banyo ve tuvalet sistemi yerleştirilmesi için alt yapı çalışması başlatıldı. 16'ncı yüzyılda yolcuların kaldığı, yük taşıyan hayvanların dinlendiği han yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek. İki katlı handa 55 oda, hanın doğu yönünde ise iki büyük tonozla örtülü develik kısmı bulunuyor.

"O zamanların süit oteliymiş"

İnşaat Şefi Serdar Seper, yüzyıllar önce otel olarak kullanılan hanın asli fonksiyonuna döneceğini kaydetti. Dönemin ticaret merkezlerinden Tokat'tan geçen kervanların konakladığı hanın günümüzün şartlarında konaklamaya uygun hale getirileceğini ifade eden Seper, “Burası kişiye özel odaların olduğu dönemin ilk hanlarından bir tanesi. O zamanların süit oteliymiş. Günümüzde butik otel olarak hizmet verecek” dedi.

Handa konaklayanların tüccarların develerini, atlarını bağladıkları bölümün restoran olarak kullanılacağını ifade eden Seper, “Bir zamanların otoparkı olarak kullanılan bölüm restoran olarak hizmet verecek. Sulu sokak çarşısında 900 adımda 900 eserin yer aldığı tarihi mekanda bulunan hanı turizme kazandırılacak” ifadelerini kullandı.