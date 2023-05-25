6 cana umut olan Mert'in cenaze namazı kılındı

Tokat'ta organlarını bağışlayarak 6 cana umut olan Mert Yıldırım'ın cenaze namazı kılındı. 21 yaşındaki gencin 6 ay önce "Bana bir şey olursa ihtiyaç sahipleri için organlarımı feda ederim" dediği öğrenildi.

5 gün önce Tokat'ın Erbaa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Mert Yıldırım (21), geçtiğimiz gün yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldırım'ın yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü devreye girerek hasta yakınlarıyla görüşüldü. Görüşmenin ardından hasta yakınları vefat eden hastanın organlarının bağışlanmasına karar verdi. Kararın alınmasının ardından nakil işlemi için ekipler harekete geçti. Sabah saatlerinde yapılan ameliyatın ardından, Yıldırım'ın 2 kornea, 2 böbrek, karaciğer ve kalbi bağışlayarak 6 cana umut oldu. 6 cana umut olan Yıldırım'ın cenaze namazı bugün memleketi Erbaa'da kılındı. Gözyaşları içinde uğurlanan Yıldırım'ın, cansız bedeni Erbaa Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Yıldırım'ın 6 ay önce "Bana bir şey olursa ihtiyaç sahipleri için organlarımı feda ederim" dediği öğrenildi.