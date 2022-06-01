7 asırlık köprünün yenilenen taşları 7 ayda deforme oldu

Tokat'ta 770 yıllık tarihi Hıdırlık Köprüsü'nde restore edildikten 7 ay sonra deforme olan taşların yenisi ile değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Tokat'ta 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki kesme taştan yapılan Hıdırlık Köprüsü üzerindeki asfalt kaldırılarak restore edildi. Asfaltın altında kalan orijinal taşlar köprünün orta kısmına konuldu. Köprünün orijinal taşlarının bulunmadığı bölümlere ise Afyonkarahisar'dan getirtilen traverter taşlar yerleştirildi. Yaklaşık 1 yılda yapılan restorasyon çalışmalarının adından köprü 2021 yılının Ekim ayında vatandaşın kullanımına açıldı. Aradan geçen yaklaşık 7 aylık süreçte ise köprünün taşları deforme oldu. Üzerinden bir kış geçen köprünün bozulma olan doğal taşların yenisi ile değiştirilmesi için yüklenici firma tarafından çalışma başlatıldı. Vatandaşlar ise 7 asırdır ayakta duran köprünün yenilenen zemin taşlarının kısa sürede deforme olmasını şaşkınlıkla karşıladı.

Devletin kasasından para çıkmayacak

Yetkililerden alınan bilgiye göre geçici kabulü yapılan köprüde oluşabilecek hasarların müteahhit firma tarafından karşılandığı öğrenildi. Devletin kasasından restorasyon çalışmaları için ek bir ödeme çıkmayacağı kaydedildi. Yüklenici firma yetkilisi ise doğal olan taşlarda bu tür sorunlarla karşılaşılabilindiğini, yenilenme işlemini rutin bir çalışma olarak değerlendirdi. Köprünün kesin kabulünün Ekim ayında yapılacağı öğrenildi.

Kitabesi ile günümüze gelen tek köprü

Selçuklu'nun en önemli sultanlarından birisi olarak sayılan Alaaddin Keykubat'ın 3 torununun 13'üncü yüzyılda devleti birlikte yönettiği dönemde yapılan Hıdırlık Köprüsü, günümüze kitabesiyle birlikte ulaşmış tek köprü olarak biliniyor. 3 kardeşin hükümranlığı döneminde yapılan köprünün kitabesinde 3 kardeşin ismi yer alıyor.