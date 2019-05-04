İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

7 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin adliyeye çıkarılan otobüs şoförü tutuklandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin adliyeye çıkarılan otobüs şoförü tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Elmacık köyündeki cenaze evine taziye ziyaretine gelenleri taşıyan Mehmet S. (49) idaresindeki Küçükçekmece Belediyesine ait 34 HL 3817 plakalı otobüs, Delice mevkisinde devrildi. 7 kişinin öldüğü 30 kişinin yaralandığı kazayı yara almadan atlatan otobüs şoförü Mehmet S. gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Reşadiye Adliyesine sevk edilen Mehmet S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.